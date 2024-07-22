В него попали самые удачные модели для работы, учебы и игр под любой бюджет и форм-фактор.

В отличие от Apple, множество ноутбуков, использующих ОС Windows, можно купить при ограниченном бюджете. При этом, то что эти ноутбуки дешевле и доступнее, не означает, что пользователю придется идти на большой компромисс.

Журналисты портала Game Rant составили топ бюджетных ноутбуков Windows, которые рекомендуются к покупке летом 2024 года. В список попали модели Acer, ASUS, Lenovo, Samsung, Microsoft и DELL.

Acer Swift Go 14 Intel EVO – лучший бюджетный ноутбук Windows в целом. Это тонкое и легко устройство мощной "начинкой", оснащенное новейшим процессорам Intel. 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X и накопителем SSD 1 ТБ. Плюс, его OLED-панель – визуальное удовольствие.

– лучший бюджетный ноутбук Windows в целом. Это тонкое и легко устройство мощной "начинкой", оснащенное новейшим процессорам Intel. 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X и накопителем SSD 1 ТБ. Плюс, его OLED-панель – визуальное удовольствие. Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 – лучший бюджетный ноутбук для работы. Это оптимальный вариант как для работы/учебы, так и создания медиаконтента. Ключевой "фишкой" ноутбука принято считать клавиатуру ThinkPad, которая высоко ценится за свои эргономические свойства.

– лучший бюджетный ноутбук для работы. Это оптимальный вариант как для работы/учебы, так и создания медиаконтента. Ключевой "фишкой" ноутбука принято считать клавиатуру ThinkPad, которая высоко ценится за свои эргономические свойства. Dell Inspiron 16 – лучший бюджетный ноутбук "2-в-1". Данный форм-фактор позволяет легко трансформировать ноутбук в планшет или наоборот. При этом девайс не идет на компромиссы с точки зрения производительности.

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Samsung Galaxy Book 4 – бюджетный легкий ноутбук. Он невероятно тонкий и легкий, что делает его идеальным компаньоном для минималистов и путешественников. Кроме того, он отлично подойдет для пользователей, уже инвестировавших в экосистему Samsung, предлагая систему, похожую на Apple, но с Windows.

– бюджетный легкий ноутбук. Он невероятно тонкий и легкий, что делает его идеальным компаньоном для минималистов и путешественников. Кроме того, он отлично подойдет для пользователей, уже инвестировавших в экосистему Samsung, предлагая систему, похожую на Apple, но с Windows. ASUS TUF Gaming A15 (2023) – бюджетный ноутбук для игр. За счет связки AMD Ryzen 7 7735HS и GeForce RTX 4060, ноутбук легко справляется с современным ААА-играми. Также есть 15,6-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц для удовлетворения игровых потребностей.

– бюджетный ноутбук для игр. За счет связки AMD Ryzen 7 7735HS и GeForce RTX 4060, ноутбук легко справляется с современным ААА-играми. Также есть 15,6-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц для удовлетворения игровых потребностей. Microsoft Surface (2024) – ноутбук с лучшим временем автономной работы. По словам производителя, один полный заряд аккумулятора обеспечит до 22 часов автономной работы. Это даже больше, чем у нового MacBook Air.

Ранее обозреватели PC Gamer составили рейтинг лучших игровых ноутбуков, которые можно купить в 2024 году. Среди них есть как флагманские модели, так и бюджетные варианты.

А если вы собираете игровой ПК, специалисты называли лучшие процессоры и видеокарты, которые можно купить летом 2024 года. В то же время Steam называл самую популярную конфигурацию игрового ПК прямо сейчас.

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