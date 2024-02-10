Такие устройства "тянут" самые требовательные игры, более того, они отлично подойдут для повседневного использования.

Обозреватели авторитетного ресурса PC Gamer составила топ лучших игровых ноутбуков, которые можно купить в начале 2024 года. Такие устройства тянут самые требовательные игры, более того, они отлично подойдут для повседневного использования.

Редакция ресурса советует обратить внимание на эти шесть ноутбуков. Среди них есть как флагманские модели, так и бюджетные варианты.

Lenovo Legion Pro 7i (8-го поколения) – лучший по совокупности параметров. Модель оснащена связкой Core i9-13900HX / GeForce RTX 4080 и получила 32 ГБ ОЗУ. К его плюсам относят высокую производительность в современных играх, топовый экран и форм-фактор. А его единственным серьезным недостатком является низкое время автономной работы.

Модель оснащена связкой Core i9-13900HX / GeForce RTX 4080 и получила 32 ГБ ОЗУ. К его плюсам относят высокую производительность в современных играх, топовый экран и форм-фактор. А его единственным серьезным недостатком является низкое время автономной работы. Gigabyte G5 – лучший бюджетный. При цене дешевле $900 этот ноутбук предлагает отличную игровую производительность, качественный экран и возможность легкой замены накопителя. Внутри – Intel 12-го поколения / GeForce RTX 4060.

При цене дешевле $900 этот ноутбук предлагает отличную игровую производительность, качественный экран и возможность легкой замены накопителя. Внутри – Intel 12-го поколения / GeForce RTX 4060. Razer Blade 15 – лучший ноутбук с 15-дюймовым экраном . Он объединил эстетику MacBook и игровое мастерство ПК, говорится в обзоре. Среди его плюсов отмечают высокое качество сборки, солидное время автономной работы, экран с частотой 240 Гц и видеокарта RTX 3070 Ti.

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ASUS ROG Zephyrus G14 – лучшая 14-дюймовый игровой ноутбук. Эта модель может похвастаться отличным качеством сборки и приличным быстродействием при весьма компактном форм-факторе.

Эта модель может похвастаться отличным качеством сборки и приличным быстродействием при весьма компактном форм-факторе. Звание лучшего ноутбука с экраном 17 дюймов присудили ASUS ROG Strix Scar 17 . В сочетании с RTX 4090 и новейшим мобильным процессором AMD с 3D V-кэшем, это самый настоящий игровой зверь.

лучшего ноутбука с экраном 17 дюймов присудили . В сочетании с RTX 4090 и новейшим мобильным процессором AMD с 3D V-кэшем, это самый настоящий игровой зверь. Acer Predator Helios 16 – модель с самым лучшим экраном . Этот ноутбук не только оснащен панелью QHD+ с кадровой частотой 240 Гц, но и использует технологию Mini LED, чтобы сделать его эффектным. При этом, он стоит дешевле конкурирующих моделей с теми же комплектующими.

А если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, Steam показал среднестатистический компьютер своего геймера в 2024 году. Уже почти половина геймеров "переехала" на Windows 11, а самой популярной видеокартой является RTX 3060.

Хоть февраль – самый короткий месяц в году, в ближайшие недели выйдет много ожидаемых игр для разной аудитории: от RPG и экшенов до пиратских приключений и мистических адвенчур. Мы рассказывали о главных релизах этого месяца.

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