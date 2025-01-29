Небольшое количество пользователей iOS 18.3 смогут опробовать мессенджер, который работает через Starlink.

Apple секретно работала со SpaceX и T-Mobile, чтобы ввести в новую iOS для iPhone функцию мессенджера, который работает через спутниковый интернет Starlink в местах, где нет сотовой связи.

Bloomberg сообщает, что Apple тихо тестировала новые функции смартфонов, связанные со Starlink, и выпустила их в релиз с обновлением iOS 18.3, которое вышло 28 января.

Новым функционалом сейчас может воспользоваться небольшое количество пользователей, которое T-Mobile выбрала для бета-теста. На девайсах, участвующих в тестировании, появится переключатель между сотовой и спутниковой связью.

Видео дня

Илон Маск подтвердил разработку и сообщил, что Starlink на iPhone сейчас сможет загружать изображения в среднем качестве, музыку и аудио-подкасты. В следующем обновлении интернет "потянет" и видео, заявил Маск.

В 2022 году Apple уже вводила фичи со спутниковой связью: приложение Globalstar, с помощью которого можно было вызвать экстренную помощь в местах без связи.

Как отмечает Bloomberg, для подключению к Globalstar пользователю нужно было направить iPhone в небо, чтобы он мог подключиться к спутнику. Starlink же сможет соединяться с устройством, даже если оно находится, к примеру, в кармане владельца.

В будущем SpaceX и Apple хотят ещё больше расширить возможности Starlink и добавить полноценный мобильный интернет, который будет работать где угодно.

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