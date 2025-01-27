Блогер сравнил камеры iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra / / фото SuperSaf

Популярные западные блогеры оценили возможности камеры представленного на днях Samsung Galaxy S25 Ultra и сравнили его по возможностям с iPhone 16 Pro Max. Результат оказался весьма любопытным.

Самый топовый iPhone 16 снимает лучше в обычном режиме, при плохом освещении и специальных режимах съемки. Широкоугольная камера у Айфона тоже выдает более четкие снимки, а стандартные снимки без зума на iPhone 16 Pro Max имеют больше деталей, чем у главного Android-конкурент:

Где S25 Ultra уверенно обходит Айфон, так это в возможностях зума. У пользователя есть возможность увеличить разрешение и снимать в режиме 50 или 200 Мп, оба из которых позволяют сохранить больше деталей, чем iPhone. Также камерофон от Samsung лучше проявил себя в селфи-фото и возможностях редактирования снимков.

В целом, iPhone 16 Pro Max при фотографировании демонстрирует больше деталей и не пересвечивает снимки, как это часто делает Galaxy S25 Ultra. Но блогеры отмечают, что Apple пора "прокачивать" возможности зума и фронталку, иначе в следующем году лидером станет не iPhone 17 Pro Max.

Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025
Фото iPhone 16 Pro Max 27 января 2025

Если говорить о видеосъемке, то флагман Apple справляется гораздо лучше любого Android-смартфона. Хотя Galaxy S25 Ultra в этом плане заметно улучшился по сравнению с предшественником. 

22 января Samsung представила флагманы Galaxy S25. Они похожи на прошлогодние, но получили более тонкие рамки и чуть скругленные грани. Одним из главных нововведений стало расширенное меню информации о состоянии батареи, доступное в настройках устройства.

2025 год обещает быть богатым на смартфоны Apple. Этой весной выйдет новый iPhone SE, который, по прогнозам аналитиков, "порвет рынок", а осенью дебютирует iPhone 17 с новой "ультратонкой" моделью.

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