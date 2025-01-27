Флагман Samsung лучше проявил себя при съемке селфи и в возможностях зума.

Популярные западные блогеры оценили возможности камеры представленного на днях Samsung Galaxy S25 Ultra и сравнили его по возможностям с iPhone 16 Pro Max. Результат оказался весьма любопытным.

Самый топовый iPhone 16 снимает лучше в обычном режиме, при плохом освещении и специальных режимах съемки. Широкоугольная камера у Айфона тоже выдает более четкие снимки, а стандартные снимки без зума на iPhone 16 Pro Max имеют больше деталей, чем у главного Android-конкурент:

Где S25 Ultra уверенно обходит Айфон, так это в возможностях зума. У пользователя есть возможность увеличить разрешение и снимать в режиме 50 или 200 Мп, оба из которых позволяют сохранить больше деталей, чем iPhone. Также камерофон от Samsung лучше проявил себя в селфи-фото и возможностях редактирования снимков.

В целом, iPhone 16 Pro Max при фотографировании демонстрирует больше деталей и не пересвечивает снимки, как это часто делает Galaxy S25 Ultra. Но блогеры отмечают, что Apple пора "прокачивать" возможности зума и фронталку, иначе в следующем году лидером станет не iPhone 17 Pro Max.

Если говорить о видеосъемке, то флагман Apple справляется гораздо лучше любого Android-смартфона. Хотя Galaxy S25 Ultra в этом плане заметно улучшился по сравнению с предшественником.

22 января Samsung представила флагманы Galaxy S25. Они похожи на прошлогодние, но получили более тонкие рамки и чуть скругленные грани. Одним из главных нововведений стало расширенное меню информации о состоянии батареи, доступное в настройках устройства.

2025 год обещает быть богатым на смартфоны Apple. Этой весной выйдет новый iPhone SE, который, по прогнозам аналитиков, "порвет рынок", а осенью дебютирует iPhone 17 с новой "ультратонкой" моделью.

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