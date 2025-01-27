Пользователям придется подождать, как минимум, еще одно поколение, до выхода iPhone с уменьшенным Dynamic Island.

Еще до презентации iPhone 16 ходили слухи, что в серии iPhone 2025 года стоит ожидать значительно уменьшенный Dynamic Island. Однако свежие сведения говорят об обратном, а изменения в дизайне если и будут, то минимальные.

Накануне известный инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что будущие Айфоны не получат никаких изменений с фронтальной стороны. По его словам, Dynamic Island в сравнении с "островком" iPhone 16/16 Pro останется в значительной степени неизменным. Причем это касается всех моделей линейки.

В ранних сообщениях говорилось, что меньший Dynamic Island на iPhone 17 Pro/Pro Max станет возможным благодаря новой технологии "металинзы" для датчика приближения. Эта разработка якобы поможет Apple значительно уменьшить размер модуля Face ID.

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Таким образом, пользователям придется подождать, как минимум, еще одно поколение, до выхода iPhone 18, в которые могут внедрить улучшения в этом аспекте.

При этом конечная цель Apple – полностью отказаться от данного элемента, встроив камеру и Face ID под дисплей. Таким будет iPhone с полноэкранным дизайном, который не будет иметь никаких вырезов или выемок. Однако это станет возможным не раньше, чем через несколько лет.

Ожидается, что серия iPhone 17 будет представлена в сентябре этого года. По слухам, главным нововведением станет повышенный объем оперативной памяти. Также ожидается первый апдейт фронталки за 5 лет.

Также сообщается, что на смену Plus-версии придет iPhone 17 Air – он будет стоить дешевле "прошек" и станет самым тонким смартфоном Apple в истории, превзойдя даже iPhone 6.

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