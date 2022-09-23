Возможно, Apple Watch Ultra, а не iPhone, были самой захватывающей новинкой, анонсированной во время мероприятия. Хотя новые смарт-часы частично разрабатывались элитными спортсменами и отраслевыми экспертами, это не означает, что они останутся нишевым продуктом. Наоборот, обычные пользователи, чье знакомство с технологией произошло только на мероприятии, скорее всего, захотят получить свой собственный комплект. А как насчет элитных спортсменов? Можно ли заменить Garmin на Apple Watch Ultra? Как бы мы ни старались, мы просто не можем понять, насколько круты новые наручные часы Apple.

Ограничения Apple Watch Ultra

Несмотря на большой скептицизм, Apple выпустила новые Apple Watch Ultra, в которых реализовано множество расширенных возможностей, предназначенных только для профессионалов.

Кроме того, время автономной работы новых наручных часов является самым продолжительным среди всех Apple Watch: до 36 часов в обычном режиме и до 60 часов в режиме энергосбережения. В работе не было бы заминок, но такая независимость не шокирует Garmin. Фирма уже написала в Твиттере свою реакцию на объявление из Купертино.

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Новейшие часы Garmin Enduro 2, которые могут работать до 150 часов без подзарядки при активном использовании GPS и в этом случае их можно заряжать с помощью солнечной батареи, кажутся чем-то несбыточным, особенно для пользователей Apple Watch.

Тем не менее по оценкам Garmin, Enduro 2 могут работать в течение 34 дней (аналогично Mi Band), если их носить и использовать в качестве стандартных смарт-часов. Являются ли Apple Watch Ultra шагом вниз по качеству по сравнению с Garmin? Хорошо, давайте оценим различия.

Apple Watch vs Garmin

Новые титановые часы Apple Watch оснащены процессором W3 с двумя ядрами. Если верить утверждениям Apple, новые умные часы будут оснащены обновленной версией GPS L1 и L5 для точного определения местоположения, а также постоянно включенным альтиметром, датчиком насыщения крови кислородом, электрокардиограммой и акселерометром с обнаружением падения и аварии. Это означает, что Apple Watch как и iPhone 14, он сможет определить, попали ли вы в аварию, и отправить оповещение вашим контактам. По умолчанию установлено подключение LTE и 32 ГБ дискового пространства.

Garmin Enduro 2 менее различим, чем его предшественник, поскольку он напоминает Samsung Galaxy Watch Classic. Корпус выполнен из армированного полимерного волокна, безель также из титана. Внутреннее устройство идентично Apple Watch, за исключением наличия солнечной батареи и поддержки технологии SatlQ, которая позволяет пользователю выбирать наиболее эффективный сигнал GPS. Эти часы на самом деле представляют собой мощный компьютер, замаскированный под обычные наручные часы.

Кроме того, поддерживается собственный платежный сервис Garmin Pay, а также датчик стресса, батарея тела (уровень энергии пользователя в течение дня; потрясающе) и фитнес-возраст. Чипы Garmin являются неопровержимым доказательством того, что Apple Watch Ultra безнадежно превзойдены.

Кому следует купить Apple Watch Ultra?

Выход Apple на рынок высококачественных часов с Apple Watch Ultra оказался успешным. Однако по сравнению с Garmin Enduro 2 время автономной работы Apple Watch и отсутствие ключевых функций делают их слабіми соперниками. Хотя смарт-часы можно использовать с мониторами здоровья, любые современные наручные часы должны выполнять те же задачи.

NextFork, например, имеет встроенный очень яркий фонарик и предсказатель виртуальной гонки в приложении. За всем не уследишь, и Garmin, будучи старшей из двух компаний, имеет полное право высмеивать Apple.

Тем не менее Apple Watch Ultra – это фантастическое начало для компании: внезапно все, кто хочет новые Apple Watch Ultra купить, будут покупать их, и рынок таких узкоспециализированных продуктов будет расти. Когда Apple Watch Ultra будут выпущены через несколько лет, они, несомненно, станут самыми востребованными спортивными часами, при условии, что Apple продолжит улучшать свои часы, не ограничиваясь теми же характеристиками.