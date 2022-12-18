Чтобы вступить в переписку с искусственным интеллектом, нужно только вставить бумагу.

Дизайн и инженер Арвинд Санджив создал необычную печатную машинку под именем Ghostwriter, которая сама пишет тексты на бумаге и может общаться со своим владельцем на самые разные темы.

Все благодаря искусственному интеллекту – внутри устройства "живет" микрокомпьютер Raspberry Pi, на котором запущена нейросеть GPT-3, пишет Ars Technica.

Чтобы вступить в переписку с искусственным интеллектом, нужно только вставить бумагу. Ее креативность и длину ответов можно менять: для этого на корпусе имеются две дополнительные ручки и небольшой OLED-экранчик.

По словам автора, его целью было создание спокойного медитативного интерфейса старинной пишущей машинки, который помогает на какое-то время забыть о повсеместном цифровом присутствии и погрузиться в "эмоциональное путешествие по бумаге и чернилам".

Бум нейросетей: для чего они нужны

За последние пару лет нейросети стали настоящим прорывом в мире информационных технологий и продолжают удивлять. Среди них особенно выделяется нейросеть DALL-E, которая спровоцировала бум на генераторы изображений.

А среди украинских пользователей недавно "завирусилась" нейросеть Different Dimension Me, превращающая в аниме любое фото. На выходе пользователь получает не только картинку "до/после", но и короткий видеоролик с композицией из какого-нибудь известного аниме.

Также УНИАН рассказывал, что созданная нейросетью картина победила в конкурсе искусств. Этот случай уже успел вызвать немало споров и шума в сети.

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