Модификация 24-дюймового iMac представляет собой экран без "подбородка" и одинаковыми рамками со всех сторон.

Умельцы из Китая не перестают удивлять. Не так давно они самостоятельно собрали складной Айфон, а теперь модифицировали корпус iMac, убрав "подбородок". Так они добились по-настоящему полноэкранного дизайна.

Для создания кастомного iMac моддеры разобрали устройство и извлекли всю внутреннюю начинку. Затем избавились от "подбородка", после чего изготовили новую заднюю панель из анодированного алюминия с небольшим выступом, в который затем и переместили железо.

В итоге моноблок стал выглядеть еще более минималистично, а бонусом ему добавили логотип Apple с подсветкой – "яблочко" изготовили из акрила. Полный процесс модификации можно посмотреть в 7-минутном ролике, опубликованном в китайском сервисе BiliBili.

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Ниже – небольшой фрагмент с уже финальным результатом.

Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

Ранее стало известно, что новые MacBook Pro и Mac mini в этом году можно не ждать. Apple отложила выпуск этих моделей как минимум до первого квартала 2023 года.

Ранее предполагалось, что до конца этого месяца будут представлены и поступят в продажу обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro. Также Apple работает над топовым Mac Pro.

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