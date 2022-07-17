Детали и сборка флагмана стоят $516 при рыночной стоимости смартфона в $899.

Накануне компания Xiaomi представила на рынке свой лучший и самый дорогой флагман Xiaomi 12S Ultra. В нем, как мы уже рассказывали, впервые применен 1-дюймовый фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

Исследовательская фирма Counterpoint Research разобрала Xiaomi 12S Ultra и подсчитала стоимость смартфона и каждой его составляющей. Эксперты оценили себестоимость устройства в $516 при рыночной стоимости в $899.

Отмечается, что самым дорогим компонентом Xiaomi 12S Ultra оказались процессор и сопроцессор, отвечающий за обработку изображений, а также модуль памяти – почти 67% от общей себестоимости смартфона.

Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее:

Известно, что Qualcomm, Samsung и Sony – основные поставщики компонентов Xiaomi 12S Ultra. Первые отвечают за процессоры (в том числе аудио) и другие микросхемы в устройстве. Остальные двое поставляют дисплей и ОЗУ LPDDR5.

Добавим, что помимо оптики Leica, смартфон оснащен флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца и адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц.

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