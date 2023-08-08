Apple планирует старт продаж новых моделей iPhone 15 уже 22 сентября.

Компания Apple готовится к запуску новых Айфонов уже в следующем месяце. По традиции, будет 4 модели, включая премиальные Pro, фотографиями которого поделился инсайдер Ice Universe. Как отметил сам инсайдер, ему сказали, что это фото настоящего смартфона iPhone 15 Pro.

Одной из ключевых особенностей, которую раскрыли фотографии, стало отсутствие традиционного переключателя звуковых режимов, который был абсолютно во всех моделях смартфонов Apple, начиная с самой первой. Вместо него предполагается наличие новой кнопки действия, аналогичной Action в Apple Watch Ultra.

Предполагается, что пользователь сможет сам выбрать действие по ее нажатию: например, активировать фонарик, запускать камеру, делать скриншоты или даже "шазамить" песни.

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В свою очередь, на нижней грани виднеется разъем USB Type-C – одно из самых важных обновлений в серии iPhone 15. Это изменение ожидается всех четырех моделях и открывает новые возможности для производителей аксессуаров.

По слухам, младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0. Зато порты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать USB 4.0.

По данным Bloomberg, новые смартфоны iPhone 15 будут представлены 12 или 13 сентября, а в продажу они поступят 22 числа.

В то же время некоторые инсайдеры уверены, что запуск iPhone 15, скорее всего, будет отложен на несколько недель, то есть новинки появятся в октябре. Причина – задержка производства камер.

На сентябрьской презентации Apple точно покажет iPhone 15 и Apple Watch Series 9 с Watch Ultra 2. А уже в октябре ожидается презентация компьютеров на новом поколении Apple Silicon.

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