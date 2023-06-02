В частности, на базе украинской "Дії" будет создано государственное приложение в Эстонии.

Приложение " Дія " поможет развить государственные сервисы в европейских странах, а также в Латинской Америке и Африке.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении. Он напомнил, что сегодня провел переговоры с президентом Эстонии, который прибыл в Киев.

"Мы развиваем наше сотрудничество с Эстонией и экспортом решений – наших цифровых решений. Ранее именно с Эстонии украинцы брали пример в развитии цифровых решений. А сейчас мы вышли на такой уровень, когда уже на базе нашей украинской "Дії" будет создано государственное приложение в Эстонии", - сказал он.

Видео дня

По его словам, то, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно будет удобным и полезным для других народов, и это еще один компонент украинского лидерства.

"И, кстати, сделаю такой анонс: "Дия" поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских – в Латинской Америке и Африке", - отметил президент.

"Дія" на международной арене

Ранее о планах расширить географию приложения "Дія" сообщали в Минцифры. В частности, отмечалось, что Украина может поделиться опытом цифровой трансформации с Колумбией и Замбией. Как отмечало издание Financial Times, даже США могут извлечь для себя важные уроки из этого успешного проекта.

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