Соответствующий законопроект приняла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Палата педпредставителей Конгресса США одобрила законпроект, который содержит требование к китайскому концерну ByteDance в течение полугода продать американскую долю соцсети TikTok. В худшем случае это приведет к запрету приложения на территории США. За принятие документа проголосовали 360 парламентариев, сообщает CNN.

Отмечается, что предыдущая версия законопроекта о TikTok прошла через Палату представителей в марте. Включив его в пакет помощи, республиканцы Палаты представителей надеются заставить Сенат быстро проголосовать за меру, которая, по мнению ее сторонников, защитит личные данные американцев от китайского правительства.

"Противники, в том числе TikTok и ряд групп гражданского общества, утверждают, что законопроект может нарушить права пользователей TikTok", - пишет издание.

По мнению авторов, изменения направлены на смягчение беспокойства некоторых сенаторов относительно того, что первоначальный шестимесячный срок мог быть слишком коротким.

"Однако, достаточно ли этих изменений, чтобы получить одобрение Сената, остается непонятным, поскольку некоторые ведущие сенаторы выразили желание медленнее подходить к законопроекту по TikTok", - резюмирует издание.

Запрет TikTok в США: что известно

13 марта 2024 года Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект, который может запретить TikTok. Американские законодатели считают, что сервис представляет угрозу национальной безопасности.

Впоследствии стало известно, что экс-министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для приобретения сервиса TikTok.

Ранее о намерении купить TikTok заявлял экс-гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик. В то же время остается непонятным, позволит ли правительство Китая ByteDance продать сервис покупателю из США.

Там уже высказалось о запрете TikTok в США. Пекин дал понять владельцам сервиса, что ставит "национальное достоинство" выше частных финансовых интересов.

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