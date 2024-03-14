Стивен Мнучин приветствует принятие соответствующего закона Палатой представителей.

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин создает группу инвесторов для приобретения сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, поскольку двухпартийный закон, который проходит через Конгресс, угрожает его дальнейшему существованию в стране. Об этом сообщает CNBC.

Палата представителей в среду приняла двухпартийный законопроект, который, если он будет подписан, заставит владельца TikTok, китайскую компанию ByteDance, либо отказаться от своего флагманского глобального приложения, либо столкнется с эффективным запретом на сервис в США.

"Я считаю, что законодательство должно быть принято, и я думаю, что его следует продать. Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу, чтобы купить TikTok", - сказал Мнучин, который сейчас возглавляет инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital.

Издание отмечает, что между Liberty Strategic Capital и ByteDance есть общая основа. Так, владелец японской холдинговой компании SoftBank Vision Fund Масаеси Сон инвестировал в ByteDance в 2018 году, и одновременно является партнером с ограниченной ответственностью в Liberty Strategic Capital.

"Это должно принадлежать американским компаниям. Китайцы никогда не позволят американской компании владеть чем-то подобным в Китае", - сказал Мнучин.

При этом СМИ подчеркивает, что остается непонятным, позволит ли правительство Китая ByteDance продать TikTok покупателю из США.

"TikTok жестко высказывался против законопроекта, в частности выступая перед своей базой пользователей и с помощью видео на своей платформе. Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу намекнул, что продажа не является возможной. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал двухпартийный закон признаком "логики грабителя" в отношении TikTok", - говорится в материале.

Возможный запрет TikTok в США

Накануне Палата представителей США приняла законопроект, который может запретить TikTok. Согласно документу, компании ByteDance предоставляется около пяти месяцев на продажу сервиса.

Если же этого не будет сделано, магазины приложений должны будут убрать TikTok у себя из загрузок. При этом те, у кого установлено приложение, смогут продолжать им пользоваться, но оно не будет обновляться.

Также УНИАН сообщал, что экс-гендиректор Activision Blizzard хочет купить TikTok. Покупка сервиса может обойтись Бобби Котику в сотни миллиардов долларов.

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