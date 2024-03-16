Пекин дал понять владельцам сервиса, что ставит "национальное достоинство" выше частных финансовых интересов.

Китай сигнализирует, что не позволит принудительную продажу сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в США. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что позиция Пекина оставляет мало вариантов для владельца сервиса, компании ByteDance.

"Покупатели начинают выстраиваться в очередь, чтобы подать заявку на ее деятельность в США. ... Правительство предпочитает лучше запретить приложение в США, чем продать", - говорится в материале.

СМИ напоминает, что в Министерстве торговли Китая призвали американское правительство "прекратить необоснованное подавление" работы TikTok. В то же время пользователи из Китая заявляют, что США пытаются "украсть" бизнес или отомстить за то, что Х, Facebook и некоторые другие американские сервисы недоступны в КНР.

При этом эксперты предполагают, что госаппарат Китая поставит "национальное достоинство" выше финансовых интересов ByteDance.

В самом TikTok утверждают, что законопроект Палаты представителей является неконституционным, и настаивают, что сервис не контролируется правительством Китая, а, следовательно, обеспокоенность ФБР и спецслужб США относительно получения Китаем личных данных американцев для использования алгоритма применения распространения дезинформации и вмешательства в выборы в США не имеют основания.

Между тем статистика, которой располагает Financial Times, свидетельствует, что американцы все чаще используют TikTok для получения новостей - в отличие от других социальных сетей.

Запрет TikTok в США: что известно

13 марта 2024 года Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов проголосовала за законопроект, который может запретить TikTok. В законодательном органе считают, что сервис представляет угрозу национальной безопасности.

Уже вскоре стало известно, что экс-министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов для приобретения сервиса TikTok.

Ранее о намерении купить TikTok заявлял экс-гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик.

При этом остается непонятным, позволит ли правительство Китая ByteDance продать сервис покупателю из США.

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