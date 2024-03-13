В Палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности.

В Палате представителей США одобрили законопроект, который позволит запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance, сообщает CNN.

Законопроект предоставит компании ByteDance около пяти месяцев на продажу TikTok и если этого не будет сделано, то магазины приложений должны будут убрать TikTok у себя из загрузок. При этом те, у кого установлено приложение, смогут продолжать им пользоваться, но оно не будет обновляться, отмечает BBC.

В Палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

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В поддержку инициативы проголосовали 352 законодателей, против - 65, в числе которых были 50 представителей Демократической партии и 15 представителей Республиканской партии.

В TikTok заявили, что процесс голосования в палате представителей был секретным и выразили надежду, что сенат США, который должен одобрить законопроект вслед за палатой представителей, "рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает влияние на экономику". В компании утверждают, что приложением пользуются семь миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев.

Дезинформация в TikTok - детали

Россия ведет пропагандистскую кампанию с участием тысяч фейковых аккаунтов в TikTok, распространяющих дезинформацию о войне в Украине, в частности, о том, что высокопоставленные украинские чиновники и их родственники покупали роскошные автомобили или виллы за рубежом после российского вторжения в феврале 2022 года. Видеоролики регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель подорвать поддержку Запада.

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