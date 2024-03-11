Покупка TikTok может обойтись ему в сотни миллиардов долларов.

Бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик хочет купить TikTok из-за скандального законопроекта, который грозит запретом или продажей приложения.

Как сообщает WSJ, соответствующую идею Котик обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом и другими участниками конференции. Также он общался с исполнительным директором ByteDance Чжаном Имингом.

Как отмечается, покупка TikTok может обойтись Котику в сотни миллиардов долларов. Упомянутый законопроект уже одобрили в Палате представителей США и теперь его должен рассмотреть Сенат. Законодатели обеспокоены конфиденциальностью данных и связью с Китаем. Сейчас TikTok пытается заручиться поддержкой американских пользователей и рассылает им пуш-сообщения по этой проблеме.

Видео дня

Стоит добавить, что Котик возглавлял Activision Blizzard более 30 лет, но вынужден был покинуть компанию после обвинений в сексуальных домогательствах и гендерной дискриминации. Впоследствии оказалось, что мужчина знал о неправомерном поведении и обвинениях, но не сообщал правлению компании. Сотрудники Activision Blizzard требовали его отставки, но он ушел с должности только после слияния компании с Microsoft в 2023 году.

Скандалы с TikTok

Как сообщал УНИАН, в 2020 году соцсеть попала в скандал, когда оказалось, что TikTok собирал данные пользователей Android в обход правил защиты Google. С тех пор годами обсуждают возможность запрета приложения.

Использовать китайское приложение на служебных смартфонах уже запретили Еврокомиссия и Европарламент, США, Австралия и Канада, а шансы на запрет TikTok по всей США, по мнению экспертов, выросли до 90%.

В мае 2023 года губернатор штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете китайской социальной сети TikTok. Таким образом в штате хотят защитить своих жителей от вероятного сбора данных со стороны Китая

В сентябре TikTok оштрафовали на 345 миллионов евро за нарушение законов о защите персональных данных детей в Евросоюзе.

Вас также могут заинтересовать новости: