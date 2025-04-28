Осталась неделя: владельцев старых iPhone предупредили об отключении WhatsApp

WhatsApp начал рассылать уведомления владельцам iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6+, предупреждая их о необходимости обновить версию iOS.

С 5 мая 2025 года WhatsApp прекратит поддержку iPhone до версии iOS 15. Это затронет смартфоны Apple, которым уже более десяти лет, но которыми по-прежнему пользуются многие, пишет Daily Mail.

Среди устройств, которые потеряют поддержку, оказались iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6+. Это означает, что у их владельцев есть всего одна неделя, чтобы подыскать альтернативный вариант. Сегодня iPhone 8 и iPhone X являются самыми старыми телефонами, поддерживающими WhatsApp.

Тем, кто все еще использует эти айфоны, разработчики рекомендуют заранее создать резервные копии чатов и медиафайлов, чтобы перенести их на более современные устройства. В противном случае данные будут утрачены после указанной даты.

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Похожее ограничение ранее было введено для старых Android-устройств. С 1 января 2025 года WhatsApp перестал работать на телефонах под управлением Android KitKat и более ранних версий платформы Android.

Отказ от поддержки старых версий ОС – стандартная практика для мессенджеров. Это дает разработчикам возможность внедрять новые функции и улучшения, которые могут быть несовместимы с более старыми устройствами.

В апреле Apple перевела два своих устройства в ранг "устаревших", включая всеми любимый iPhone 6s. Это был первый смартфон Apple с функцией 3D Touch и последняя флагманская модель с разъемом для наушников.

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