Например, в списке есть iPhone 6 и Galaxy S4.

Самый популярный мессенджер в мире – WhatsApp – скоро прекратит поддержку старых гаджетов на базе Android и iOS. По имеющимся данным, в список попали более 35 моделей разных брендов, включая Samsung, Apple, Motorola, Sony, LG и Huawei.

Владельцам нижеперечисленных устройств рекомендуется сделать резервную копию истории чатов как можно скорее, чтобы избежать возможной потери данных. Скорее всего, ваш телефон работает на более новых ОС, но вот устройства родителей или пожилых родственников проверить стоит.

Samsung

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 и другие;

Apple

iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE первого поколения;

Huawei

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625;

Motorola

Moto G (первого поколения), Moto X (первого поколения);

Sony

Xperia Z1, Xperia E3;

LG

Optimus 4X HD P880, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L7;

Lenovo

Lenovo 46600, Lenovo A858T, Lenovo P70, Lenovo S890.

Пока что неизвестна точная дата, когда именно мессенджер перестанет работать на этих девайсах (WhatsApp лишь говорит "в течение 2024 года"), и будет ли WhatsApp уведомлять пользователей устаревших устройств о предстоящем отключении. Рекомендуется обновить смартфоны до более новых моделей, поддерживающих актуальные версии iOS (12.0) и Android (5.0).

Видео дня

Эксперты отмечают, что прекращение поддержки старых устройств является обычной практикой для разработчиков. WhatsApp постоянно получает новые обновления и функции, из-за чего старые устройства "не успевают" за ними. Отказ от устаревших ОС позволяет сосредоточиться на оптимизации для современных платформ.

Например, в свежем обновлении в WhatsApp разрешили отправлять HD-фото и видео по умолчанию. Вдобавок мессенджер заметно прокачал видеозвонки, увеличив максимальное число участников с 8 до 32 человек.

А вскоре WhatsApp получит функцию расшифровки голосовых сообщений. И в отличие от Telegram, она будет доступна всем пользователям сервиса.

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