Оповещение за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

В городском приложении "Киев Цифровой" можно включить оповещение, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"Для этого подключите напоминание в настройках приложения. За час до начала комендантского часа мы напомним, что нужно поторопиться домой", – отметил Оленич.

Напомним, сейчас комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00. Метрополитен в режиме перевозок работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Как писал УНИАН, сегодня Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до 21 ноября 2022.

Напомним, что на период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. устанавливается комендантский час.

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