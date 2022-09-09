Минцифра еще работают над цифровизацией усыновления.

Украинцы теперь могут зарегистрироваться кандидатом на усыновление ребенка онлайн на портале "Дия". Услуга будет бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Цифровизация социальной сферы продолжается и все больше услуг переходит в онлайн для удобства каждого проживающего в Украине. Теперь можно подать заявление о взятии на учет кандидатов в усыновители не только оффлайн, но и онлайн на портале "Дия". Онлайн-услуга "Усыновление: регистрация кандидатом" на портале предоставляет возможность в любое время суток подать заявление и удобно загрузить все необходимые документы", - говорится в сообщении.

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При этом в ведомстве отметили, что еще работают над цифровизацией усыновления.

"Первый этап – заявку на консультацию по усыновлению в "Дие" – мы успешно прошли. Теперь делаем следующий шаг: запускаем на портале "Дия" подачу заявок для кандидатов в усыновители. Ранее эта услуга была доступна только оффлайн. Украинцы, желающие усыновить ребенка, должны были собирать много бумажных документов и стоять в очередях. В "Дие" эту услугу можно будет получить просто и удобно, без лишней бюрократии", – объяснили в Миинцифре.

Как подать заявку на статус кандидата в усыновители:

авторизироваться на портале "Дия";

выбрать услугу "Усыновление: регистрация кандидатом";

заполнить базовые данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о детях, которых хотели бы усыновить: пол, возраст и т.д;

дождаться получения данных из реестров (до 15 минут;

загрузить нужные документы, перечень которых определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным;

подписать заявление электронной подписью;

отправьте заявление в обработку.

"Услуга бесплатная. Подача заявки занимает не более 30 минут. После обработки заявки служба по делам детей проверит жилищные условия заявителя и, если все отвечает требованиям усыновителя, направит на обучение и последующую регистрацию кандидата в усыновители", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцам, которые обращаются в органы Государственной регистрации актов гражданского положения, доступна новая функция. Теперь можно расшерить внутренний и зарубежный цифровые паспорта в приложении "Дия".

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