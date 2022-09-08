Эта функция сократит поможет избежать ошибок при внесении персональных данных

Украинцам, которые обращаются в органы Государственной регистрации актов гражданского положения, доступна новая функция. Теперь можно расшерить внутренний и зарубежный цифровые паспорта в приложении "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Теперь украинцы в органах Государственной регистрации актов гражданского положения при заказе и получении админуслуг могут показать электронный паспорт в приложении "Дия" и поделиться цифровой копией документа", - говорится в сообщении.

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Как поделится копией е-паспорта:

открыть паспорт в приложении "Дия";

нажать на него и выбрать штрихкод;

работник может сосканировать штрихкод или вручную ввести в систему 13-значный код, расположенный под ним;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении "Дия".

"Цифровая копия паспорта с е-подписью "Дия" передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Благодаря шерингу выполняются сразу две функции – подтверждение личности и получение необходимых копий. Это значительно сократит время обслуживания и поможет избежать ошибок при внесении персональных данных. Чтобы воспользоваться услугой шеринга, необходимо обновить действие до последней версии", - подытожили в министерстве.

Как ранее сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня Министерство цифровой трансформации открывает украинцам доступ к ряду новых сервисов в "Дие".

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