В Telegram появилась одна из самых полезных возможностей YouTube

Мессенджер позволит пользователям выбирать качество видео при просмотре.

В свежей бета-версии Telegram нашли интересное нововведение. Сообщается, что скоро мессенджер станет ближе к YouTube – пользователи смогут выбрать качество видео при просмотре.

Эта функция полезна тем, что позволит регулировать баланс между четкостью картинки и объемом трафика. Так, выставив "Автоматически", мессенджер будет сам менять качество видео в зависимости от скорости и стабильности интернет-соединения.

Как видно на скриншоте ниже, в настройке воспроизведения доступно несколько опций с разными разрешениями. Также можно выбрать исходное качество.

Видео дня

Нововведение станет частью большого обновления Telegram, которое ранее анонсировал Дуров. Всего ожидаемых изменений 10. Также разрешат прикреплять к сообщениям медиафайлы уже после отправки и просматривать, когда было отредактировано сообщение.

Стоит отметить, что в планах у Telegram запустить собственный видеохостинг для конкуренции с Youtube. Ранее команда мессенджера объявила конкурс на создание нового видеоплеера для мобильной версии приложения. По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками.

Как писал УНИАН, после освобождения из-под ареста Павел Дуров признал, что Telegram неидеален и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". В частности, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

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