Spotify HiFi обещали запустить до конца 2021 года, но этого так и не произошло.

Стриминговый сервис Spotify обещал добавить Hi-Fi аудио без потерь в конце прошлого года, но вот наступил 2022-й, а этого так и не случилось.

В обсуждении на сайте Spotify Community представители сервиса наконец решили внести хоть какую-то "ясность" и подтвердили, что запуск был отложен на неопределенный срок.

Мы знаем, что для вас важно качество звука HiFi. Мы с нетерпением ждем, когда в будущем опция станет доступен Premium-пользователям, но в настоящий момент не можем поделиться информацией о сроках запуска. Сразу как только сможем, мы сообщим об этом.

Изначально Spotify анонсировал опцию HiFi с трансляцией музыки без потери качества еще в феврале 2021 года на мероприятии Stream On, но с тех пор никаких новостей больше не появлялось. Битрейт и другие технические детали тогда не объявили.

Скорее всего, компания отложила запуск из-за добавления в конкурирующий Apple Music пространственного звука и Lossless-аудио (без потерь). Они доступны всем подписчикам без дополнительной платы. Spotify же предполагал, что новая фича будет оплачиваться подписчиками отдельно от основного тарифа. Возможно, сервис сейчас рассматривает другие варианты.

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