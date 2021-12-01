Моргенштерн занял первую позицию в списке лучших музыкантов года в Украине.

Популярный сервис Spotify рассказал о музыкальных предпочтениях украинцев в уходящем году. Оказалось, что музыкальный топ в Украине возглавляет скандальный российский рэпер Моргенштерн.

Об этом свидетельствует опубликованный список музыкантов, которых больше всего слушали в Украине в 2021 году.

Следом за Моргенштерном в списке идут kizaru, Скриптонит , Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, "Король и Шут", Pharaoh, GONE.Fludd. Примечательно, что все они, кроме Скриптонита, представляют российский шоу-бизнес. Украинских исполнителей в списке нет. В первую двадцатку популярных у украинцев музыкантов попал канадский певец The Weeknd.

Лучшие музыканты 2021: Украина (по версии Spotify)

Топ артисток 2021: Украина (по версии Spotify)

Лучшие треки 2021 (по версии Spotify)

Топ артистов 2021: Украина (по версии Spotify)

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в этом году смотрели украинцы на YouTube. Лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", а на седьмой позиции оказалось интервью Моргенштерна Дмитрию Гордону.

Автор: Виолетта Орлова