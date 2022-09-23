Национальный телеком оператор восстанавливает мобильную связь в только что освобожденных населенных пунктах Харьковской области. Услуги мобильной связи от Киевстар возвращены в десять освобожденных городов и поселков в Волчанском, Изюмском, Чугуевском и Балаклейском районах Харьковщины.

Так, с 13 по 23 сентября инженеры компании восстановили работу сети мобильной связи в населенных пунктах Балаклея, Белый Колодец, Боровское, Вишневое, Волчанск, Волохов Яр, Изюм, Петровское, Шевченково, Чкаловское.

Как отмечают телеком специалисты Киевстара, которые принимают участие в восстановительных работах, "компания успешно преодолевает сложности, которые возникают при строительстве и обслуживании сотовых базовых станций в освобожденных населенных пунктах. В частности, при отсутствии электроэнергии для поддержания работы сети используются стационарные и передвижные дизель-генераторы. А там, где волоконно-оптическая инфраструктура сильно повреждена, инженеры Киевстара применяют оборудование Starlink".

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Киевстар сохраняет за всеми своими абонентами, которые находятся на временно оккупированной территории, их мобильные номера и средства на счетах. Поэтому жители деоккупированных населенных пунктов могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, как только они становятся доступными. Кроме того, благодаря национальному роумингу, услугами мобильной связи сети Киевстар могут пользоваться также абоненты других мобильных операторов Украины.

Киевстар продолжает строительство сети 4G на всей подконтрольной Украине территории для стабильной работы услуг связи и интернета. Так, за 8 месяцев 2022 года специалисты компании построили 302 новых базовых станций мобильной связи, а также осуществили работы по обновлению и модернизации 5,5 тысяч работающих базовых станций. За шесть месяцев 2022 года национальный телеком оператор инвестировал в строительство и развитие телеком-сети в Украине почти 1,7 миллиардов гривень.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G.Киевстар.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.