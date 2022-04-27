IT-армия Украины – сообщество украинских IT-специалистов, которое было создано практически сразу после полномасштабного нападения РФ.

Со дня нападения война продолжается не только на фронте, но и на информационном и цифровом направлениях. На последнем успешно управляется IТ-Армия Украины, которую Минцифры создало в конце февраля 2022 года.

О том, кто такие кибервойска и чем они занимаются, в интервью "РБК-Украина" рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, IT-армия Украины состоит из трех ключевых элементов

IT-компании , у которых есть понимание, что делать (раньше они были нацелены только на защиту инфраструктуры своей и клиентов);

, у которых есть понимание, что делать (раньше они были нацелены только на защиту инфраструктуры своей и клиентов); киберсообщество и киберволонтеры , которые сформированы в кибергруппы;

, которые сформированы в кибергруппы; отдельные IT-специалисты или люди, которые только вошли в эту сферу. Они быстро разобрались что к чему и активно помогают.

"Пока российские ракеты и танки атаковали украинские города, вражеские хакеры пытались обрушить критическую инфраструктуру, энергетический и финансовый сектор, а также сервисы госуслуг", – Федоров о первом дне полномасштабного вторжения РФ.

Через два месяца большой войны украинская IT-армия не только защищает наше киберпространство, но и переходит в контрнаступление. Упоминаются сотни кибератак, взломанные базы данных, "положенные" сайты госорганов и ключевых предприятий.

Координация, в частности, происходит через сообщество IТ-Армии, где появляются сайты-цели, относящиеся к той или иной сфере. Более того, цели излагаются в те или иные дни не просто так, "это связано с другими определенными действиями". Такие ресурсы относятся к публичным целям, но есть и не публичные, о которых нельзя сейчас говорить.

Украина выигрывает кибервойну

Федоров рассказал, что украинские хакеры уже сломали более 80 баз данных, которые являются критическими для страны-агрессора: это базы данных граждан, бизнеса, достаточно сенситивные данные и т.д.

Также благодаря цифровой блокаде пострадала значительная часть IТ-компаний России. Например, "ВКонтакте" сегодня не могут купить серверы для обеспечения собственных нужд.

"Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию", – добавил министр.

Напомним, ранее социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео, даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.

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