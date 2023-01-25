Устройство получит фирменный цвет компании и большой логотип "колы".

В сети появился рендер так называемого ColaPhone – фирменного смартфона от Coca-Cola. Подробностей о начинке пока нет, но известно, что в разработке гаджета компании помог один из ведущих производителей смартфонов.

Внимательные пользователи сразу узнали в этом устройстве realme 10, который уже продается на украинском рынке. Судя по всему, бренды готовят коллаборацию.

В плане дизайна здесь без сюрпризов – фирменный красный цвет компании и большой логотип "колы". Также по рендеру можно предположить, что смартфон получит сдвоенную основную камеру, модули которой расположены в отдельных кругах на задней панели.

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Когда Coca-Cola выпустит свой смартфон, пока неизвестно. Как и его предполагаемая стоимость.

К слову, инсайдером, который рассказал о готовящемся смартфоне от Coca-Cola, выступил Ice universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии. Он, например, первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о челке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 с вырезом Dynamic Island и многом чего еще.

Самые ожидаемые смартфоны 2023 года

Среди них журналисты выделили потенциальный iPhone 15 Ultra в титановом корпусе и Pixel Fold, первый складной смартфон Google, слухи о выпуске которого ходят еще с 2020.

Также в 2023 году ожидается релиз флагманских Samsung из серии Galaxy S23. По слухам, модель Ultra будет оснащена 6.8-дюймовым экраном и 200-Мп камерой, а в основу всех моделей ляжет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2. В списке самых ожидаемых смартфонов 2023 также часто можно встретить Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro и OnePlus 11.

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