Перевести всю линейку на 120 Гц Apple планирует только с выходом iPhone 17.

Похоже, что базовые модели Айфонов останутся с экранами 60 Гц как минимум до 2025 года. А уже с выходом iPhone 17 базовые версии этой линейки наконец получат дисплеи, поддерживающие частоту обновления изображения вплоть до 120 Гц, сообщает аналитик Росс Янг.

Слухи о планах перевести всю линейку iPhone на 120 Гц ходят уже как пару лет, но из-за нехватки мощностей для выпуска достаточного количества экземпляров планы постоянно меняются. Как ожидается, это изменится с релизом iPhone 17 в 2025 году.

К слову, смартфоны на базе операционной системы Android, даже среднего класса, уже давно предлагают дисплеи повышенной плавности, тогда как владельцам дешевых iPhone все еще приходится довольствоваться 60 Гц.

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Отраслевой аналитик также рассказал кое-что об iPhone 16 Pro и 16 Pro Max / Ultra. По его сведениям, экран "прошки" увеличится с 6,12 до 6,27 дюйма, а 16 Pro Max / Ultra – с 6,69 до 6,86 дюйма. Базовые iPhone 17 и 17 Plus в итоге получат точно такие же дисплеи.

Дорожная карта Apple:

А тем временем до дебюта линейки iPhone 15 остается меньше четырех месяцев. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C.

Также была информация, что выход iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться. Все из-за перехода этих моделей на 48-Мп камеру, поэтому существует большой риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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