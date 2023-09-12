Основным аппаратным новшеством новой модели будет переход на порт зарядки USB-C вместо проприетарного Lightning.

Dynamic Island был одним из главных отличий iPhone 14 Pro от всех предшествующих моделей, и многие пользователи предполагают, что 15 Pro не предложит ничего нового по сравнению с прошлогодней моделью. Разбираемся, что может продемонстрировать новый смартфон.

Что нового в iPhone 15

Поскольку Dynamic Island будет присутствовать во всей 15-й линейке, основные отличия iPhone 15 Pro от 14 Pro находятся "под капотом". Первое, что стоит отметить, — процессор A17 Bionic, новое и самое производительное решение Apple. Чип производится на основе 3-нм техпроцесса, что позволило увеличить мощность на 15% по сравнению с A16 и снизить энергопотребление на 30%. Также A17 оснастят шестью ядрами GPU, что повышает производительность 15 Про на 15% в графических задачах.

Вместе с улучшенным процессором в гаджет установят:

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8 ГБ оперативной памяти, что делает устройство более удобным в режиме многозадачности и позволит управлять большим количеством приложений без перезагрузок;

2 ТБ встроенного хранилища в максимальной конфигурации, что даст возможность хранить массивные данные, включая фото и видео в несжатом формате.

В новинке производитель откажется от фирменного тумблера переключения режимов в пользу настраиваемой кнопки Action, которая может выполнять несколько функций. Например, можно запускать разные приложения в зависимости от количества нажатий или назначить любой ярлык из приложения "Команды", что в разы повысит функциональность Айфон 15 Про.

Но основным аппаратным новшеством новой модели будет переход на порт зарядки USB-C вместо проприетарного Lightning. И это привносит в Про-модели два важных изменения:

Возможность заряжать все устройства Apple с помощью одного адаптера питания и кабеля.

Повышение скорости передачи данных до 20 Гбит/с, что позволит профессионалам быстрее экспортировать контент, снятый на 15 Про.

Эти нововведения делают смартфон более функциональным для творческих профессионалов и требовательных пользователей, желающих получить от смартфона максимум.

Стоит ли ждать iPhone 15 Pro

Если вы ищете самый быстрый и современный телефон, предлагаемый Apple, iPhone 15 Pro удовлетворит любые запросы. Он не будет отличаться от прошлогодней модели экраном, но получит ряд заметных аппаратных нововведений.

Однако это не означает, что iPhone 14 Pro моментально устареет после выхода его преемника. Устройство будет уступать в некоторых моментах, но все еще останется чрезвычайно мощным и быстрым. А учитывая, что гаджет упадет в цене после презентации моделей 2023 года, для многих пользователей покупка 14 Про будет более выгодной.