Это бюджетный компаньон для отслеживания сна и тренировок.

Не многие пользователи знают, но у Motorola есть приличная линейка умных часов, которые могут составить конкуренцию Xiaomi, Samsung и другим производителей. На днях компания расширила свою коллекцию умных часов доступной моделью Moto Watch 40.

Как и другие модели в схожей ценовой категории, смарт-часы больше похожи на фитнес-трекер – вытянутый корпус, простенький ремешок, классический набор функций. По сути, это продвинутый шагомер с 1,57-дюймовым IPS-дисплеем, защитой от воды и работой вплоть до 10 дней без подзарядки, пишет Phone Arena.

Также часы получили продвинутые функции контроля за сном, которые сегодня редко встретишь в бюджетных моделях. Еще есть набор функций для здоровья и фитнеса, включая круглосуточный мониторинг сердечного ритма. В компании рассказали, что информация об отдыхе синхронизируется с Google Fit – очень удобно.

Видео дня

Moto Watch 40 уже поступили в продажу в США по рекомендованной цене в $65 (около 2500 грн). О сроках выхода модели на других рынках пока ничего неизвестно.

Прошлой осенью Apple представила новое поколение смарт-часов – они получили сразу ряд крутых фишек. Но компания решила не обновлять Watch SE. Поэтому свежее поколение доступных часов должно появится в этом году.

А популярный блогер проверил, на каких смарт-часах самый точный шагомер. Как показал эксперимент, у Apple в этом плане все очень плохо, тогда как девайсы Google и Samsung справились с минимальной погрешностью.

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