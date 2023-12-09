Все модели в списке работают в связке как с iOS, так и Android, а стоят они дешевле 200 долларов.

Если вы ищете недорогие смарт-часы для повседневного подсчета калорий и отслеживания прогресса тренировок, портал PhoneArena подобрал сразу семь крутых вариантов, которые стоит рассмотреть для покупки в 2023 году.

Все модели в списке работают в связке как с iOS, так и Android, а стоят они не дороже 200 долларов.

Amazfit BIP U Pro – лучшие бюджетные смарт-часы. У них минималистичный дизайном, отличная автономность и куча фич. Вдобавок, девайс весит всего 31г и практически не ощущается во время занятий спортом и ночью.

– лучшие бюджетные смарт-часы. У них минималистичный дизайном, отличная автономность и куча фич. Вдобавок, девайс весит всего 31г и практически не ощущается во время занятий спортом и ночью. Garmin Forerunner 55 – лучшие для бегунов. Он напичкан функциями, которые помогут отслеживать пробежки, прогресс и достигать задач, а батарейки хватит на пару дней работы. Еще одна их интересная особенность – пульсометр.

– лучшие для бегунов. Он напичкан функциями, которые помогут отслеживать пробежки, прогресс и достигать задач, а батарейки хватит на пару дней работы. Еще одна их интересная особенность – пульсометр. Fitbit Versa 4 – самый стильный "бюджетник" с алюминиевым корпусом и силиконовым ремешком. Кроме того, они предлагают сотни приложений и циферблатов.

– самый стильный "бюджетник" с алюминиевым корпусом и силиконовым ремешком. Кроме того, они предлагают сотни приложений и циферблатов. TicWatch E3 – лучшие бюджетные часы на Wear OS. Многие производители переходят на Wear OS, последним примером является Samsung и ее новая линейка Galaxy Watch 4. В PhoneArena считают, что за Wear OS будущее.

– лучшие бюджетные часы на Wear OS. Многие производители переходят на Wear OS, последним примером является Samsung и ее новая линейка Galaxy Watch 4. В PhoneArena считают, что за Wear OS будущее. Samsung Galaxy Watch 4 – одни из лучших смарт-часов для Android-смартфонов. Они минимально отличаются от свежей модели, однако стоят при этом заметно дешевле. Но пользоваться всеми фичами смогут только владельцы смартфонов Samsung

– одни из лучших смарт-часов для Android-смартфонов. Они минимально отличаются от свежей модели, однако стоят при этом заметно дешевле. Но пользоваться всеми фичами смогут только владельцы смартфонов Samsung Apple Watch SE 2 – для владельцев iPhone. Обновленная версия недорогих по меркам Apple смарт-часов с минималистичным дизайном, отличным экраном и кучей полезных фишек.

– для владельцев iPhone. Обновленная версия недорогих по меркам Apple смарт-часов с минималистичным дизайном, отличным экраном и кучей полезных фишек. OnePlus Watch – новичок на рынке. Это первые часы бренда с приятным дизайном, топовой функциональностью и неплохой автономность. Но стоит отметить, что в продаже пока доступна только китайская версия.

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Этой осенью Apple представила новое поколение смарт-часов – они получили сразу ряд крутых фишек. Но в этом году Apple решила не обновлять Watch SE. Из этого следует, что свежее поколение доступных умных часов появится только в 2024 году.

Как УНИАН сообщал ранее, Huawei опередила Apple и первой выпустила часы с функцией измерения сахара в крови. Новая фича способна определить вероятность риска развития сахарного диабета сразу по 10 разным показателям, что позволит вовремя обратиться к врачу.

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