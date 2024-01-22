Тогда как часы Google и Samsung справились с минимальной погрешностью.

Популярный IT-блогер MKBHD с 18-миллионным YouTube-каналом опубликовал новый ролик, в котором сравнил, как работает функция подсчета шагов в умных часах. Автор взял четыре популярных устройства от разных производителей.

В ходе эксперименте блогер надел одновременно четыре устройства себе на запястье и прошел ровно 1000 шагов по своему офису. Результат следующий:

Apple Watch Ultra 2 – 955

Garmin Fenix 7 – 964

Samsung Galaxy Watch 6 – 994

Google Pixel Watch 2 – 998

Как показал эксперимент, у Apple в этом плане все очень плохо. Дорогущие смарт-часы недосчитали 45 шага – погрешность чуть больше 4%. Зато часы Google и Samsung справились с минимальной погрешностью, на третьем месте – гаджет Garmin.

Но самый плохой результат показал купленный за $5 шагомер, который выдал почти на 170 шагов больше правильного. Поэтому блогер заключил, что все часы неплохо справились с задачей, впрочем, всецело доверять показаниям даже самых навороченных смарт-часов вряд ли стоит.

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Ранее MKBHD провел "слепой" тест и назвал смартфон с лучшей камерой. Победителем, как и год назад, стал бюджетник от Google – это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

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