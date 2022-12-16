В ходе тестирования выяснилось, что по части камер Mate 50 Pro не оставляет шансов другим моделям.

В конце сентября Huawei представила в Европе хитовый флагман Mate 50 Pro с топовым набором камер. Специалисты DxOMark протестировали его переднюю и заднюю камеру и пришли к выводу, что по части камер смартфон не оставляет шансов другим моделям.

Так, в ходе тестирования селфи-камера Mate 50 Pro набрала 145 баллов, что позволило смартфону занять первое место рейтинга, встав на одну строчку с Pro-версией iPhone 14, у которого такая же оценка.

Как говорится в обзоре, селфи-камера Mate 50 Pro обеспечивает хорошую передачу кожных тонов и широкий динамический диапазон как на снимках, так и на видео. Также отмечается высокая детализация, низкий уровень шума, точный баланс белого. Однако есть минусы, в частности, небольшие артефакты и отсутствие деталей на видео при слабом освещении.

Видео дня

Если продолжать сравнивать камерофон Huawei с новыми айфонами, то основная камера Mate 50 Pro также возглавила соответственный рейтинг DxOMark со 149 баллами, в то время как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max набрали по 146 баллов, поделив 4 и 5 место.

Подробней о Mate 50 Pro

В конце сентября Huawei представила свою новую флагманскую линейку Mate 50, во главе которой стоит топовый Huawei Mate 50 Pro. Он получил 6.75-дюймовую OLED-матрицу с частотой 120 Гц и разрешением экрана 2616×1212 пикселей. Под капотом установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 8 ГБ "оперативки" и батареей на 4700 мАч.

Что касается фотовозможностей, то селфи-камера здесь представлена датчиком с разрешением 13 Мп. Сзади в круглом блоке разместились три камеры, включая основную на 50 Мп. перископ на 64 Мп с 3.5х зумом и ширик на 13 Мп.

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