В сети появились первые снимки, сделанные на камеру еще неанонсированного смартфона Vivo X90 Pro+, которую называют следующей лучшей мобильной камерой в мире.
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter подборку фотографий, которые были сделаны на камеру грядущего китайского флагмана. Здесь есть как дневная съемка, так и ночная.
Что касается фотовозможностей, то Vivo X90 Pro+ получит:
основной модуль на 50 Мп;Видео дня
- 48-Мп модуль Sony IMX589 с широкоугольной оптикой;
- 50-Мп сенсор Sony IMX758 с портретной линзой;
- 64-Мп сенсор OmniVision OV64B для оптического зума;
Также новинка сможет похвастаться качественной системой осевой стабилизации, оптикой Zeiss и перископным модулем.
Что еще известно о новом "короле" мобильной фотографии
Презентация серии смартфонов Vivo X90 состоится уже 22 ноября. В серию войдут три модели: базовая, X90 Pro и X90 Pro+.
Что касается характеристик, то из утечек известно, что Vivo X90 Pro+ получит AMOLED дисплей, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 или 120 Вт.