Презентация серии смартфонов Vivo X90 состоится уже 22 ноября.

В сети появились первые снимки, сделанные на камеру еще неанонсированного смартфона Vivo X90 Pro+, которую называют следующей лучшей мобильной камерой в мире.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter подборку фотографий, которые были сделаны на камеру грядущего китайского флагмана. Здесь есть как дневная съемка, так и ночная.

Что касается фотовозможностей, то Vivo X90 Pro+ получит:

основной модуль на 50 Мп; Видео дня

48-Мп модуль Sony IMX589 с широкоугольной оптикой;

50-Мп сенсор Sony IMX758 с портретной линзой;

64-Мп сенсор OmniVision OV64B для оптического зума;

Также новинка сможет похвастаться качественной системой осевой стабилизации, оптикой Zeiss и перископным модулем.

Что еще известно о новом "короле" мобильной фотографии

Презентация серии смартфонов Vivo X90 состоится уже 22 ноября. В серию войдут три модели: базовая, X90 Pro и X90 Pro+.

Что касается характеристик, то из утечек известно, что Vivo X90 Pro+ получит AMOLED дисплей, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 или 120 Вт.

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