Конечно, на помощь всегда придет павербанк, но в условиях войны и отключений электроэнергии не будет лишним знать, как оптимизировать работу телефона.

Причиной того, что быстро садится батарея телефона, может быть как неисправность самого устройства, так и большое количество программных факторов, которые влияют на время автономной работы смартфона.

В условиях войны и отключений электроэнергии особенно актуальны рекомендации о том, как сохранить заряд смартфона как можно дольше. Но также полезно знать, почему же телефон быстро разряжается и что можно сделать, чтобы этого не происходило.

Смартфон разряжается из-за неисправной или старой батареи

Самой популярной причиной почему быстро садится батарея на айфоне или Android является ее неисправность. К сожалению, батарея – одно из самых уязвимых мест вашего смартфона. И со временем, даже при бережном отношении она приходит в негодность.

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Обычно средний срок жизни аккумулятора составляет 3-5 лет. В случае, если вина все же на неисправной батарее, единственный вариант исправить ситуацию – полная замена аккумулятора на новый.

Почему быстро садится батарея на телефоне

Проблемы с прошивкой. Еще одним фактором, из-за которого может быстро садиться батарея на самсунге или других смартфонах является проблема с прошивкой. Операционная система может неправильно считывать информацию с соответствующих датчиков на батарее и поэтому неправильно отображать ее.

Формально, телефон будет "думать", что батарея израсходовалась и выполнять сценарий аварийного отключения, вопреки тому, что заряд еще достаточно. Параллельно могут проявляться и другие симптомы. Смартфон может странно вести себя во время зарядки, периодически отключаться или зависать. Для решения проблемы стоит откатить прошивку к прежней версии или наоборот, обновить ее.

Постоянно работающие модули связи. Модули связи, будь-то обычная сотовая связь или беспроводное соединение Wi-Fi постоянно требуют регулярного обновления доступных соединений. Таким образом, даже если вы не используете телефон, но модуль вай фая включен, телефон постоянно прогоняет один и тот же алгоритм, который проверяет есть ли рядом новые сети и доступна ли та сеть, к которой он был подключен.

Стоит понимать, что на такое обновление затрачивается очень много энергии. А в паре с другими подключенными модулями, из-за включенного Wi-Fi можно сильно ускорить процесс разрядки. Поэтому рекомендуется отключать не нужный функционал на время, когда смартфон не используется.

В режиме "в самолете" смартфон не тратит лишнюю энергию даже на обновление сотовой связи, поэтому если нужно сохранить максимум, стоит задуматься и о нем.

Фоновые приложения. Работа фоновых приложений требует очень много ресурсов от смартфона. И количество таких приложений зависит только от активности пользователя. Иногда их становится настолько много, что смартфон не может справится не только по части энергосбережения, но по вычислительным процессам.

В таком случае обязательно нужно проверить свои фоновые приложения и удалить из работы не нужные. Например, меседжеры, браузеры или другие развлекательные приложения можно запускать вручную при надобности, что в разы поднимет время автономной работы вашего девайса.

Фоновый обмен данными в интернете. Включенный интернет, даже если он необходим в данный момент, может использоваться не за назначением. Фоновые программы могут использовать его для своих целей, расходуя при этом запас энергии смартфона. Также, обновления системных программ и программ из популярных магазинов могут также негативно сказываться на уровне сохранности состояния вашего аккумулятора.

В таком случае, рекомендуется запретить все фоновые обновления и использование интернета. Вы можете настроить конкретное время и конкретные условия, при которых запускать обновления или вовсе выбрать лично нужные программы для апдейта. А полное отключение обновлений сэкономит вам заряд.

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