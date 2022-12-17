Подходят они как для Android-смартфонов, так и айфонов.

Если вы заметили, что ваш смартфон стал все чаще тормозить, то есть несколько простых способов это исправить. Подходят они как для Android-смартфонов, так и айфонов.

Чаще всего, "подвисание" любого смартфона можно устранить довольно просто. К примеру, при помощи очистки кэша или отключении анимации интерфейса и других эффектов. Об этом и других методах – ниже.

Перезагрузите устройство

Самый банальный, но, порой, самый действенный способ "оживить" зависающий гаджет.

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Этот процесс примечателен тем, что после перезагрузки перезапускаются все системные процессы, удаляются временные файлы и закрываются фоновые программы, которые делали работу смартфона более медленной.

Обновите ПО

Обновление программного обеспечения – важный процесс, который позволяет исправить различные ошибки, возникшие в прошлых версиях операционной системы. То же самое касается различных программ.

По умолчанию как Android-смартфоны, так и iPhone сами проверяют наличие актуальных обновлений и предлагают установить их по доступности. Чтобы проверить наверняка, в настройках зайдите в "Основные" → "Обновление системы" (iOS) или "Система" → "Обновление системы" на Android.

Вручную очистите кеш

Это все занимает иногда очень много системной памяти. В результате ваш гаджет может и, скорее всего, будет "подвисать".

Для очистки данных на Android перейдите в "Настройки" → "Хранилище" → "Освободить место" и подтвердите действие. На айфонах такой функции как таковой нет, кеш очищается самостоятельно при перезагрузке устройства.

Удалите ненужные приложения и их данные

Всякие программы-фонарики, очистители памяти и деинсталляторы – от них лучше избавиться. Это очистит память устройства и позволит ему работать шустрее. Кроме того, со временем в приложениях накапливаются данные, и они могут занимать неприлично много места.

Для их удаления перейдите в "Настройки" → "Хранилище" → "Другие приложения" в Android или "Настройки" → "Основные" → "Хранилище" на iOS.

Далее пройдитесь по программам, которые занимают больше всего пространства, и кликните на "Стереть данные".

Отключите анимации и "живые" обои

Если вы любите смотреть, как иконки "вылетают" на рабочий стол, или на анимацию перехода, будьте готовы к тому, что процессор будет значительно перегреваться. Также они сказываются на автономности устройства: смартфон в итоге разряжается быстрее.

Выход здесь один: отключите все дополнительные элементы, оставив только самые необходимые. Таким образом, смартфон будет работать быстрее и без провисаний.

Храните данные на карте памяти

Как правило, автоматически все приложения хранятся во внутренней памяти смартфона, так как она обладает более высокой скоростью записи. Но вы можете перенести программы на SD-карту, чтобы значительно повысить производительность.

Для этого перейдите в "Настройки" → "Приложения", откройте желаемую программу и воспользуйтесь кнопкой "Переместить". Для iPhone, само собой, это не актуально.

Сбросьте телефон до заводских настроек

Это нужно делать в самом крайнем случае, если ничего выше не помогло. Сбросив телефон до заводских настроек, все данные, которые были сохранены в памяти смартфона, удалятся.

Но не забудьте перед этим сделать резервную копию всех данных в облаке или перенести их на карту памяти (флешку).

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