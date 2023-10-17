Подписная модель действительно будет, но не для всех версий Windows 12.

В последние недели в сети активно обсуждался вопрос о возможном переходе следующей версии Windows на подписочную систему распространения. Якобы работать это должно по аналогии со Spotify и Netflix, где пользователи платят ежемесячно за услуги сервиса.

Как выяснил портал Windows Latest, подписка действительно будет, но не для обычных пользователей Windows 12.

Все дело в том, что сведения о платной подписке на самом деле относились к Enterprise-сборке Windows 12, и не имели отношения к основной версии W12. Из этого следует, что Microsoft посадит на подписку организации, которые получают расширенную поддержку (например, возможность обращаться на горячую линию при возникновении проблем в работе ОС), а обычные пользователи смогут, как и раньше, активировать "винду" с помощью пожизненного ключа.

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Более того, есть информация, что на нее можно будет обновиться бесплатно, как это уже было раньше в случае с Windows 10 и 11.

Windows 12 – что уже известно

По имеющимся данным, следующая версия Windows будет активно интегрироваться с ИИ и облачными технологиями, а в плане дизайна она будет больше похожа на MacOS.

Также есть информация, что помимо обычной версии Windows 12 будет выпущена и lite-версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Пока дата выпуска Windows 12 остается неизвестной, но, предположительно, она состоится осенью 2024 года.

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