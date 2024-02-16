Отмечается, что это первый в своем роде зловред для iOS, созданный для похищения биометрических данных лиц.

Эксперты по безопасности из Group-IB обнаружили новый вирус GoldPixaxe, нацеленный на пользователей iPhone и Android-смартфонов. Он маскируется под обычные приложения и вынуждает людей передавать злоумышленникам свои персональные и биометрические данные.

Если на Android подобные "трояны" можно встретить довольно часто, то в случае с iOS это первый в своем роде зловред, целью которого является похищение биометрических данных пользователей, пишет Tom's Guide.

В Group-IB подчеркнули, что эти биометрические данные затем используются для создания ИИ-подделок, позволяющих выдавать себя за жертв и получать доступ к их банковским счетам.

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Отмечается, что жертвы трояна преимущественно находятся во Вьетнаме и Таиланде, но есть признаки расширения географии атак. Специалисты уже известили Apple о деталях вредоносного ПО.

А пока эксперты советуют всем включить на своих устройствах "Режим блокировки", который ограничивает функциональность некоторых приложений. Также с выходом iOS 17.3 появилась функция под названием Stolen Device Protection ("Защита украденного устройства"), которая позволяет защитить данные в случае кражи iPhone.

Ранее сообщалось, что компьютеры на Windows атакует новый вирус-вымогатель – он маскируется под обновление ОС, но вместо развертывания апдейта в фоновом режиме шифрует файлы на ПК и требует выкуп за их разблокировку.

Как рассказывад УНИАН, в iPhone с выходом нового обновления нашли скрытую функцию защиты глаз. Несмотря на свою полезность, компания никогда сама не упоминала о ней, но ее уже можно активировать.

А меж тем грядущая iOS 18 принесет самое крупное обновление в истории iPhone. Bloomberg пишет, что главным нововведением будет внедрение искусственного интеллекта, благодаря чему ассистент Siri станет гораздо умнее. При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет эксклюзивом iPhone 16.

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