Активировать функцию защиты глаз можно на яблочных девайсах с Face ID, работающих на iOS 17.

В новейшем обновлении iOS 17, Apple представила новую опцию Screen Distance для своих телефонов и планшетов, направленную на защиту зрения пользователей. Несмотря на свою полезность, компания никогда сама не упоминала о ней.

Как передает портал 9to5Mac, новая возможность помогает предотвратить усталость глаз и снизить риск развития близорукости (миопии), особенно у подрастающего поколения.

Работает Screen Distance просто: функция использует селфи-камеру и другие датчики для определения расстояния между глазами пользователя и экраном. Если iPhone или iPad находится ближе чем 30 см к глазам в течение нескольких минут, на экране выскочит уведомление с предложением отдалить его.

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Для активации функции достаточно открыть "Настройки", выбрать Screen Time и затем Screen Distance ("Расстояние до экрана"). Единственный нюанс: нужна модель iPhone или iPad с Face ID, обновление до iOS 17. То есть, на моделях старее iPhone X она работать не будет.

При этом отмечается, что камера смартфона не фиксирует изображения или видео, а собранные данные остаются на девайсе и не передаются Apple.

Ранее в сети начали поступать жалобы, что iPhone намертво зависают из-за ошибки в новой версии iOS 17. Ошибка затрагивает широкий спектр моделей, включая iPhone 13, iPhone 14 и новенькие iPhone 15.

До этого пользователи, обновивши свои девайсы до iOS 17, жаловались на быстрый разряд батареи, выключения посреди ночи, а iPhone 15 Pro ужасно перегревались. Со временем Apple устранила проблемы программным патчем, но как видно, теперь появились новые.

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