Однако спустя годы после выпуска отношение к компактному флагману поменялось.

Известный бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг устройства от Apple, которыми (согласно опросам) пользователи "яблочного" бренда довольны больше всего. В списке можно найти культовые модели.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером является iPhone 12 mini. Этот компактный флагман завоевал своих фанатов за идеальные габариты для одной ладони, шустрейшее железо и отличные камеры.

Еще один "любимчик" пользователей – iPhone SE 2020 года выпуска. Эту модель обожают за классический дизайн, компактные габариты, удобную кнопку с Touch ID и доступный ценник. Плюс, он по-прежнему получает свежие версии iOS и будет актуальным еще пару лет.

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А безусловным "яблочным" лидером является 10,5-дюймовый iPad Pro 2 – продвинутый планшет уже давно перестали производить., но фанаты бренда и обычные пользователи продолжают им пользоваться. После него идет iPad Air 4-го поколения, вышедший в 2020 году.

Что касается новеньких iPhone 15, то их нет первой, ни во второй десятке. Выше всех из линейки iPhone 2023 года в рейтинге поднялся iPhone 15 Pro Max, который занял 33-е место.

Напомним, iPhone 12 mini был первым представителем компактной серии. На момент выхода многие его критиковали, но спустя годы отношение к компактному девайсу поменялось. Правда, продажи все равно не оправдали себя и Apple заменила "мини" на "плюс" с большим экраном. Скорее всего, в будущем компания вряд ли выпустит iPhone с экраном меньше 6 дюймов.

Тем более, если верить слухам, в новом поколении Apple увеличит диагонали экранов своих самых дорогих смартфонов – iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Размер составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

А пока Apple готовится к весенней презентации, которая пройдет уже в конце марта. На ней ожидаются анонсы новых ноутбуков и планшетов. К примеру, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

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