Прежде считалось, что обновление iPad mini случится только в 2024 году.

Тайваньское издание DigiTimes, известное наличием отраслевых источников, опубликовало отчет, в котором сказано, что Apple не закончила с анонсами в 2023 году. В ближайшие месяцы компания планирует выпустить новый iPad mini.

Ранее инсайдеры говорили, в том числе Марк Гурман из Bloomberg, что в этом году больше не будет новых гаджетов от Apple, а новые "яблочные" планшеты будут представлены не раньше весны 2024 года. Но, похоже, что это не так.

Поставки некоторых компонентов и запчастей, необходимых для компактного планшета iPad, уже осуществляются в небольших объемах, сообщает DigiTimes. Согласно источнику, это намекает на выход iPad mini 7 "в четвертом квартале" текущего года, то есть, с октября по декабрь.

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Если в этом году и случится обновление компактного iPad, то, ожидается, что это "ничем иным, кроме как апгрейдом характеристик". Вероятно, ему дадут более свежий чипсет A16 вместо текущего A15, а также немного увеличат оперативную память и автономность.

Новых же iPad Pro точно не стоит ждать до первой половине 2024 года – но зато планшеты получат новый мощный процессор M3 и дисплеи OLED. Правда, по слухам, стоить они будут чуть ли не на 80% дороже, чем актуальные модели.

Ранее ожидалось, что до конца 2023 года Apple проведет отдельное мероприятие для Mac. Однако свежие данные говорят, что переход от поколения M2 к началу M3 начнется в первой половине 2024 года. Первыми моделями с чипом M3 станут MacBook Pro"13. MacBook Air"13 и iMac"24.

Также в следующем году Apple начнет переход на OLED-дисплеи в своих ноутбуках. Ожидается, что внедрение OLED-дисплеев позволит повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность.

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