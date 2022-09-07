Apple Watch 8 будут стоить от 399 до 499 долларов и доступны для предзаказа уже сегодня.

Apple презентовала новый умный часы 8-го поколения Apple Watch 8.

Об этом шла речь на презентации Apple 7 сентября.

Новые Apple Watch содержат два температурных сенсора. По словам Apple, эта модель демонстрирует еще большую приверженность компании женскому здоровью.

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Теперь умные часы могут отслеживать изменения температуры всего на 0,1 градуса Цельсия и проверяют температуру каждые пять секунд.

Компания заявляет, что отслеживание температуры тела в ночное время может помочь пользователям получить лучшее представление о цикле овуляции. Информацию можно использовать для улучшения ранее существующей функции отслеживания менструального цикла.

Series 8 также имеет два новых датчика движения, которые позволют определить, если пользователь попал в серьезную автомобильную аварию. При этом функция обнаружения столкновений будет работать только во время вождения. Это поможет сохранить 18-часовое время автономной работы часов.

Кроме этого, есть режим меньшего потребления энергии, который, как заявлено, сократит потребление на 50% и увеличит время автономной работы до 36 часов. Анонсировано, что эта функция также появится в более старых версиях, начиная с Series 4, если они работают под управлением watchOS 9.

Новая модель будет доступна в 4 матовых цветах и 3 глянцевых цветах.

Apple Watch 8 будут стоить от 399 до 499 долларов и доступны для предзаказа уже сегодня. В продаже с 16 сентября.

Ровно в 20:00 7 сентября по Киеву компания Apple начала свою самую главную презентацию года. Украшением программы станет свежая линейка iPhone 14, которая впервые с 2017 кардинально обновит свой дизайн. Тексовая трансляция доступна на УНИАН.

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