Dell является ключевым поставщиком серверов в России.

Американская компания Dell Technologies 27 августа заявила, что прекратила все операции в России после закрытия офисов в начале месяца, пополнив список западных компаний, которые покинули РФ на фоне полномасштабного вторжение Москвы в Украину.

Об этом информирует Радио Свобода.

Dell является ключевым поставщиком серверов в России.

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"Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукты в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к Крыму, на который уже наложено эмбарго", – сказали агентству Reuters в пресс-службе Dell.

Российское государственное информагентство ТАСС процитировало замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, который сказал, что в ведомстве следят за развитием ситуации.

"По нашим данным, подавляющее большинство специалистов R&D-центра Dell и инженеров поддержки в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе с конкурентоспособной оплатой от российских производителей", — добавил он.

Напомним, французскую компанию разоблачили в поставках авиатоплива российским летчикам, которые бомбят Украину.

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