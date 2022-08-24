Топливо было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором Totalenergies владеет почти половиной (49%).

На седьмом месяце полномасштабного российского военного вторжения в Украину TotalEnergies уличили в участии в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива для самолетов РФ.

Об этом сообщает Le Monde.

Как пишет издание, поставки газового конденсата осуществлялись через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

В отчете Global Witness, говорится, что топливо было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором Totalenergies владеет почти половиной (49%).

"Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей", - сообщает газета.

Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по объектам в Украине.

TotalEnergies заявила, что не имеет никакой российской инфраструктуры, которая могла бы снабжать российских военных, но признала свою долю в "Тернефтегазе" и заявила, что весь газовый конденсат, производимый компанией, поставлялся "Новатэку".

"Газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", полностью продается "Новатэку", TotalEnergies подтверждает свое самое решительное осуждение военной агрессии России против Украины", - говорится в заявлении французской компании.

Потери врага:

Согласно данным Генштаба по состоянию на 24 августа ВСУ ликвидировали 45 тыс. 700 противников.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что общие потери России вместе с дезертирами составили более 80 тысяч оккупантов.

Forbes Украина сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли 12 142 единиц техники стоимостью 16,56 млрд долларов без учета ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: