"Моя любимая Юля": известная украинская спортсменка призналась, что ее преследует мужчина

Юлия Левченко столкнулась с неадекватным поведением поклонника.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась историей о том, как ее преследует неизвестный мужчина.

Читайте такжеБургер как мотивация: украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж (видео)

Спортсменка раскрыла подробности в сторис Instagram.

"За мной уже несколько лет следует мужчина на каждые соревнования. И это явное преследование. Спортсмены, менеджеры, организаторы соревнований, которым он попадался на глаза, замечали его странности.

Он передавал мне письма через горничных, писал в соцсетях "моя любимая Юля" и так далее. Я поняла, что у него есть явные проблемы. Но, поскольку никаких нападок и агрессии с его стороны не было, я не звонила в полицию, поскольку не знала, как описать этот случай и правильно ли меня поймут.

Я его везде заблокировала и не принимала никаких знаков внимания. Но ему было фиолетово. Он сам себе придумал историю и сам в нее верил.

Были случаи, когда он приезжал на базы, где я тренируюсь, и хотел поселиться в том же отеле, где проживали спортсмены. Спасибо администрации отеля, которая отказалась от такого клиента, несмотря на то, что он принес бы им заработок. И встали на защиту моих интересов.

Его выдавало то, что он мог написать управляющему отелем, организатору или федерации, письмо, которое имело странный посыл: "Я очень хочу увидеть любовь мою" и так далее. Это вызывало у всех беспокойство и опасения", - написала Левченко.

Спортсменка отметила, что последний случай был зимой, когда он приехал в отель и ждал встречи, а организаторы соревнований вызвали полицию:

"Когда полиция приехала и стала проводить допрос, то он нес бред и чушь, что я - его жена, и у нас все хорошо. Даже без моих показаний и заявлений они сделали ему предупреждение: если он еще раз будет замечен за преследованием, и последует жалоба, то они будут вынуждены предпринимать меры.

После этого я его не видела. Плюс - и поводов не было. Из-за коронавируса сезона, как такового, нет".

Как сообщал УНИАН, ранее Левченко показала, как выглядела бы в "Симпсонах".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram