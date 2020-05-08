Известная украинская спортсменка показала, как выглядела бы в "Симпсонах" (фото)

Юлия Левченко попала в число звезд спорта, изображенных в виде героев популярного сериала.

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как выглядела бы в качестве персонажа из популярного мультсериала "Симпсоны".

Необычным постом прыгунья в высоту поделилась в Instagram.

Левченко разместила в сети рисунок художника, который изображает звездных личностей в виде героев мультфильма.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка установила палатку в квартире.