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Известная украинская спортсменка показала, как выглядела бы в "Симпсонах" (фото)

15:40, 08 мая 2020
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Юлия Левченко - серебряный призер ЧМ-2017 / фото: НОК Украины

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как выглядела бы в качестве персонажа из популярного мультсериала "Симпсоны".

Необычным постом прыгунья в высоту поделилась в Instagram.

Левченко разместила в сети рисунок художника, который изображает звездных личностей в виде героев мультфильма.

instagram.com/levchenkou

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка установила палатку в квартире.

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