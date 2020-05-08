Известная украинская спортсменка показала, как выглядела бы в "Симпсонах" (фото)
15:40, 08 мая 2020Другое
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Юлия Левченко попала в число звезд спорта, изображенных в виде героев популярного сериала.
Юлия Левченко - серебряный призер ЧМ-2017 / фото: НОК Украины
Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала, как выглядела бы в качестве персонажа из популярного мультсериала "Симпсоны".
Необычным постом прыгунья в высоту поделилась в Instagram.
Левченко разместила в сети рисунок художника, который изображает звездных личностей в виде героев мультфильма.
instagram.com/levchenkou
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка установила палатку в квартире.
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