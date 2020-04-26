Бургер как мотивация: украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж (видео)
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко приняла участие в челлендже, который устроила британская чемпионка мира по бегу Дайни Эшер-Смит.
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По правилам челленджа, за 45 секунд надо выполнить упражнение максимальное количество раз. Британка сделала 175 подъемов ног, а Левченко - 132.
При этом украинка поставила перед собой тарелку с бургером, который начала есть после выполнения задания.
"Если вам нужна мотивация, создавайте ее самостоятельно и весело", - подписала видео Левченко на своей странице в Instagram.
Again, again and again :) It’s NIKE LIVING ROOM CUP 🤪🍔 ⏱45 seconds = 132 👵🏼 If you need a motivation create your own fun way👀 Thanks @dinaashersmith ❤️ Let’s Try if you want @anisiya_lochman @alexander_titarenk0 @shurka.poltavets @alexrezanov #livingroomcup #playinside @nike
Напомним, большинство спортсменов находятся дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Турниры по всему миру были отменены или перенесены.
УНИАН ранее сообщал об отмене чемпионата Европы по легкой атлетике.