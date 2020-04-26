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Бургер как мотивация: украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж (видео)

17:05, 26 апреля 2020
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Юлия Левченко / REUTERS

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По правилам челленджа, за 45 секунд надо выполнить упражнение максимальное количество раз. Британка сделала 175 подъемов ног, а Левченко - 132.

При этом украинка поставила перед собой тарелку с бургером, который начала есть после выполнения задания.

"Если вам нужна мотивация, создавайте ее самостоятельно и весело", - подписала видео Левченко на своей странице в Instagram.

Напомним, большинство спортсменов находятся дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Турниры по всему миру были отменены или перенесены.

УНИАН ранее сообщал об отмене чемпионата Европы по легкой атлетике.

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