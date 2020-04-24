Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила об отмене чемпионата Европы из-за коронавируса.

Об этом пресс-служба European Athletics.

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В оргкомитете отметили, что до последнего надеялись провести чемпионат, но после переговоров с властями Франции пришли к решению отменить соревнования.

"European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французской легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц", - говорится в сообщении.

Соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

Напомним, ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио уже принято.