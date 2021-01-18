Орелия Фонтеной совершил большой поступок / фото REUTERS

Французский спортсмен Орелия Фонтеной преодолел 33 этажа парижского бизнес-центра за 30 минут. На двухколесном транспорте он передвигался вверх 140 метров.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. 

Чемпион мира по горному байкингу с детства увлекается велосипедами и все время ищет разнообразные форматы в велосипедном спорте. Своим поступком Фонтеной стремился привлечь внимание общества к проблемам детей с серьезными недугами. 

    Читайте также:

    Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

    Автор: Budrin Artem