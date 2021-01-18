Орелия Фонтеной совершил большой поступок / фото REUTERS
Французский спортсмен Орелия Фонтеной преодолел 33 этажа парижского бизнес-центра за 30 минут. На двухколесном транспорте он передвигался вверх 140 метров.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Чемпион мира по горному байкингу с детства увлекается велосипедами и все время ищет разнообразные форматы в велосипедном спорте. Своим поступком Фонтеной стремился привлечь внимание общества к проблемам детей с серьезными недугами.
Читайте также:
- "Вы серьезно?": фото голой велосипедистки заблокировал Instagram, но она запостила ее снова (фото)
- Ловкий украинец победил на чемпионате мира по паркуру (видео)
- Полет на 18 метров: африканский атлет побил мировой рекорд в тройном прыжке (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram