ФХУ объявила о назначении экс-капитана украинской сборной Вадима Шахрайчука.

Новым главным тренером сборной Украины по хоккею стал Вадим Шахрайчук.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Украины.

Решение о назначении Шахрайчука было принято в ходе заседания Совета ФХУ.

Его ассистентом будет Константин Симчук.

"Чтобы вернуться в 16 лучших команд мира, необходимо выполнить большой объем работы, выстроить систему заново. Для этого нам надо пройти через ряд шагов, а именно - создание четкого процесса отбора и подготовки игроков в национальную команду, обдуманная натурализация, регулярные семинары для тренерского штаба, повышение уровня национального чемпионата за счет уменьшения в нем количества легионеров, а также создание профильных комитетов в ФХУ", - отметил Шахрайчук после назначения.

Напомним, в октябре прошлого года пост главного тренера сборной Украины покинул Сергей Витер.

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Вадим Шахрайчук: что о нем известно

Шахрайчук - один из самых известных украинских хоккеистов. Он завершил карьеру в 2013 году. Он выступал на позиции центрального нападающего.

Большую часть карьеры Шахрайчук провел в Украине и России, а также успел поиграть в Германии и Словакии. Он становился чемпионом России (2002, 2005), а также серебряным призером чемпионатов Германии (1999), России (2001) и Украины (2013). Кроме того, выигрывал Кубок чемпионов-2006 с московским "Динамо".

За сборную Украины он провел 83 матча (35 голов, 59 передач) и в ее составе участвовал в Олимпиаде-2002.

Тренерскую карьеру Шахрайчук начал в 2015 году в киевском клубе "Дженералз". С марта по сентябрь 2017 года он работал в России в новокузнецком "Металлурге", а в 2018-м возглавлял румынский клуб "Дунарея Галати".

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Автор: Антон Дударь